دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

تحويل NAD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٤٧٫٧٤ chf

1.00000 NAD = 0.04774 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:21 UTC
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NAD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الفرنك السويسري
1 NAD0.04774 CHF
5 NAD0.23870 CHF
10 NAD0.47740 CHF
20 NAD0.95481 CHF
50 NAD2.38701 CHF
100 NAD4.77403 CHF
250 NAD11.93507 CHF
500 NAD23.87015 CHF
1000 NAD47.74030 CHF
2000 NAD95.48060 CHF
5000 NAD238.70150 CHF
10000 NAD477.40300 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Namibian Dollar
1 CHF20.94670 NAD
5 CHF104.73350 NAD
10 CHF209.46700 NAD
20 CHF418.93400 NAD
50 CHF1047.33500 NAD
100 CHF2094.67000 NAD
250 CHF5236.67500 NAD
500 CHF10473.35000 NAD
1000 CHF20946.70000 NAD
2000 CHF41893.40000 NAD
5000 CHF104733.50000 NAD
10000 CHF209467.00000 NAD