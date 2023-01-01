متكال موزمبيقي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MZN إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
381090 vnd

1.00000 MZN = 381.09000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.66150.9645518.3636
1GBP1.15311.2291102.1711.65641.915531.1121321.1712
1USD0.9380.813603183.1271.347651.558480.9047517.225
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621190.01874820.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Vietnamese Dong
1 MZN381.09000 VND
5 MZN1905.45000 VND
10 MZN3810.90000 VND
20 MZN7621.80000 VND
50 MZN19054.50000 VND
100 MZN38109.00000 VND
250 MZN95272.50000 VND
500 MZN190545.00000 VND
1000 MZN381090.00000 VND
2000 MZN762180.00000 VND
5000 MZN1905450.00000 VND
10000 MZN3810900.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ميثامبيكان
1 VND0.00262 MZN
5 VND0.01312 MZN
10 VND0.02624 MZN
20 VND0.05248 MZN
50 VND0.13120 MZN
100 VND0.26240 MZN
250 VND0.65601 MZN
500 VND1.31202 MZN
1000 VND2.62405 MZN
2000 VND5.24810 MZN
5000 VND13.12025 MZN
10000 VND26.24050 MZN