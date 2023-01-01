متكال موزمبيقي إلى ليرة تركية

تحويل MZN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٤٢٥٫١٦ try

1.00000 MZN = 0.42516 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:17 UTC
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MZN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.66150.9645518.3636
1GBP1.15311.2291102.1711.65641.915531.1121321.1712
1USD0.9380.813603183.1271.347651.558480.9047517.225
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621190.01874820.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / ليرة تركية
1 MZN0.42516 TRY
5 MZN2.12580 TRY
10 MZN4.25159 TRY
20 MZN8.50318 TRY
50 MZN21.25795 TRY
100 MZN42.51590 TRY
250 MZN106.28975 TRY
500 MZN212.57950 TRY
1000 MZN425.15900 TRY
2000 MZN850.31800 TRY
5000 MZN2125.79500 TRY
10000 MZN4251.59000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / ميثامبيكان
1 TRY2.35206 MZN
5 TRY11.76030 MZN
10 TRY23.52060 MZN
20 TRY47.04120 MZN
50 TRY117.60300 MZN
100 TRY235.20600 MZN
250 TRY588.01500 MZN
500 TRY1176.03000 MZN
1000 TRY2352.06000 MZN
2000 TRY4704.12000 MZN
5000 TRY11760.30000 MZN
10000 TRY23520.60000 MZN