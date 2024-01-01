ألف ليرة تركية إلى متكال موزمبيقي

تحويل TRY إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,995.39 mzn

1.000 TRY = 1.995 MZN

Mid-market exchange rate at 14:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٦٦١٫٤٧٣١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٩٢١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢٢٢١٫٤٧٤
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٢١٫٣٥١٫٥١٥٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / ميثامبيكان
1 TRY١٫٩٩٥٣٩ MZN
5 TRY٩٫٩٧٦٩٥ MZN
10 TRY١٩٫٩٥٣٩٠ MZN
20 TRY٣٩٫٩٠٧٨٠ MZN
50 TRY٩٩٫٧٦٩٥٠ MZN
100 TRY١٩٩٫٥٣٩٠٠ MZN
250 TRY٤٩٨٫٨٤٧٥٠ MZN
500 TRY٩٩٧٫٦٩٥٠٠ MZN
1000 TRY١٬٩٩٥٫٣٩٠٠٠ MZN
2000 TRY٣٬٩٩٠٫٧٨٠٠٠ MZN
5000 TRY٩٬٩٧٦٫٩٥٠٠٠ MZN
10000 TRY١٩٬٩٥٣٫٩٠٠٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / ليرة تركية
1 MZN٠٫٥٠١١٦ TRY
5 MZN٢٫٥٠٥٧٨ TRY
10 MZN٥٫٠١١٥٥ TRY
20 MZN١٠٫٠٢٣١٠ TRY
50 MZN٢٥٫٠٥٧٧٥ TRY
100 MZN٥٠٫١١٥٥٠ TRY
250 MZN١٢٥٫٢٨٨٧٥ TRY
500 MZN٢٥٠٫٥٧٧٥٠ TRY
1000 MZN٥٠١٫١٥٥٠٠ TRY
2000 MZN١٬٠٠٢٫٣١٠٠٠ TRY
5000 MZN٢٬٥٠٥٫٧٧٥٠٠ TRY
10000 MZN٥٬٠١١٫٥٥٠٠٠ TRY