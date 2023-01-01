متكال موزمبيقي إلى ليف بلغاري

تحويل MZN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
28.74 bgn

1.00000 MZN = 0.02874 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:5 UTC
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MZN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43691.661580.9646518.3639
1GBP1.1529411.22915102.1761.656591.915611.1121821.1715
1USD0.937950.81357183.1271.347751.558480.904817.2245
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621310.01874820.01088460.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / لياف بلغاري
1 MZN0.02874 BGN
5 MZN0.14370 BGN
10 MZN0.28740 BGN
20 MZN0.57481 BGN
50 MZN1.43702 BGN
100 MZN2.87404 BGN
250 MZN7.18510 BGN
500 MZN14.37020 BGN
1000 MZN28.74040 BGN
2000 MZN57.48080 BGN
5000 MZN143.70200 BGN
10000 MZN287.40400 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / ميثامبيكان
1 BGN34.79420 MZN
5 BGN173.97100 MZN
10 BGN347.94200 MZN
20 BGN695.88400 MZN
50 BGN1739.71000 MZN
100 BGN3479.42000 MZN
250 BGN8698.55000 MZN
500 BGN17397.10000 MZN
1000 BGN34794.20000 MZN
2000 BGN69588.40000 MZN
5000 BGN173971.00000 MZN
10000 BGN347942.00000 MZN