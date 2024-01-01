Mozambik metikalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MZN → BGN çevirin

1.000 mzn
28,41 bgn

1.00000 MZN = 0.02841 BGN

14:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85661.0768589.40411.455421.653510.94761518.3987
1 GBP1.1674111.25705104.3651.698971.930211.1062521.4776
1 USD0.928650.795513183.02371.351551.535510.8799517.0857
1 INR0.01118520.009581760.012044710.01627910.01849480.01059880.205793

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Mozambik metikalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Bulgar Levası
1 MZN0.02841 BGN
5 MZN0.14203 BGN
10 MZN0.28407 BGN
20 MZN0.56813 BGN
50 MZN1.42033 BGN
100 MZN2.84066 BGN
250 MZN7.10165 BGN
500 MZN14.20330 BGN
1000 MZN28.40660 BGN
2000 MZN56.81320 BGN
5000 MZN142.03300 BGN
10000 MZN284.06600 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Mozambik Metikali
1 BGN35.20310 MZN
5 BGN176.01550 MZN
10 BGN352.03100 MZN
20 BGN704.06200 MZN
50 BGN1760.15500 MZN
100 BGN3520.31000 MZN
250 BGN8800.77500 MZN
500 BGN17601.55000 MZN
1000 BGN35203.10000 MZN
2000 BGN70406.20000 MZN
5000 BGN176015.50000 MZN
10000 BGN352031.00000 MZN