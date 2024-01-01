1 Bulgar levasından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile BGN → MZN çevirin

1 bgn
35,34 mzn

1,000лв BGN = 35,34MT MZN

23:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,555135,5551
Düşük34,989834,7459
Ortalama35,374835,2084
Değişim0.84%0.83%
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1 BGN → MZN istatistikleri

BGN → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,5551, en düşük 34,9898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,3748 oldu. BGN → MZN kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

BGN → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,5551, en düşük 34,7459 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,2084 oldu. BGN → MZN kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4951,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,841
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Mozambik Metikali
1 BGN35,33750 MZN
5 BGN176,68750 MZN
10 BGN353,37500 MZN
20 BGN706,75000 MZN
50 BGN1.766,87500 MZN
100 BGN3.533,75000 MZN
250 BGN8.834,37500 MZN
500 BGN17.668,75000 MZN
1000 BGN35.337,50000 MZN
2000 BGN70.675,00000 MZN
5000 BGN176.687,50000 MZN
10000 BGN353.375,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Bulgar Levası
1 MZN0,02830 BGN
5 MZN0,14149 BGN
10 MZN0,28299 BGN
20 MZN0,56597 BGN
50 MZN1,41493 BGN
100 MZN2,82985 BGN
250 MZN7,07463 BGN
500 MZN14,14925 BGN
1000 MZN28,29850 BGN
2000 MZN56,59700 BGN
5000 MZN141,49250 BGN
10000 MZN282,98500 BGN