1 Mozambik metikalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MZN → BGN çevirin

1 mzn
0.03 bgn

1.00000 MZN = 0.02895 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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MZN → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MZN → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Mozambik metikalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Mozambik metikali

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

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Çevrim kurları Mozambik Metikali / Bulgar Levası
1 MZN0.02895 BGN
5 MZN0.14473 BGN
10 MZN0.28947 BGN
20 MZN0.57894 BGN
50 MZN1.44734 BGN
100 MZN2.89468 BGN
250 MZN7.23670 BGN
500 MZN14.47340 BGN
1000 MZN28.94680 BGN
2000 MZN57.89360 BGN
5000 MZN144.73400 BGN
10000 MZN289.46800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Mozambik Metikali
1 BGN34.54610 MZN
5 BGN172.73050 MZN
10 BGN345.46100 MZN
20 BGN690.92200 MZN
50 BGN1727.30500 MZN
100 BGN3454.61000 MZN
250 BGN8636.52500 MZN
500 BGN17273.05000 MZN
1000 BGN34546.10000 MZN
2000 BGN69092.20000 MZN
5000 BGN172730.50000 MZN
10000 BGN345461.00000 MZN