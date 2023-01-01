5 بيزو مكسيكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MXN إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

5 mxn
1.07 pgk

1.00000 MXN = 0.21488 PGK

Mid-market exchange rate at 15:02
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930151.357583.43360.7981160.87871.518494.91145
1 EUR1.0751511.4595289.70360.85810.94491.63265.28055
1 CAD0.7366480.685159161.46120.5879310.6472931.118593.61801
1 INR0.01198560.01114780.016270410.009565890.01053170.01820.0588666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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MXN إلى BRL

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Papua New Guinean Kina
1 MXN0.21488 PGK
5 MXN1.07441 PGK
10 MXN2.14882 PGK
20 MXN4.29764 PGK
50 MXN10.74410 PGK
100 MXN21.48820 PGK
250 MXN53.72050 PGK
500 MXN107.44100 PGK
1000 MXN214.88200 PGK
2000 MXN429.76400 PGK
5000 MXN1074.41000 PGK
10000 MXN2148.82000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mexican Peso
1 PGK4.65372 MXN
5 PGK23.26860 MXN
10 PGK46.53720 MXN
20 PGK93.07440 MXN
50 PGK232.68600 MXN
100 PGK465.37200 MXN
250 PGK1163.43000 MXN
500 PGK2326.86000 MXN
1000 PGK4653.72000 MXN
2000 PGK9307.44000 MXN
5000 PGK23268.60000 MXN
10000 PGK46537.20000 MXN