20 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى بيزو مكسيكي

تحويل PGK إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pgk
٩٤٫١١ mxn

1.00000 PGK = 4.70534 MXN

Mid-market exchange rate at 22:57
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072789.1951.465581.648790.964218.7288
1GBP1.1533411.23715102.8691.690261.901551.1120521.6
1USD0.932250.808309183.151.366251.537040.8988517.4595
1INR0.01121140.00972110.012026510.01643110.01848520.010810.209976

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

PGK إلى USD

PGK إلى EUR

PGK إلى GBP

PGK إلى INR

PGK إلى JPY

PGK إلى RUB

PGK إلى AUD

PGK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mexican Peso
1 PGK4.70534 MXN
5 PGK23.52670 MXN
10 PGK47.05340 MXN
20 PGK94.10680 MXN
50 PGK235.26700 MXN
100 PGK470.53400 MXN
250 PGK1176.33500 MXN
500 PGK2352.67000 MXN
1000 PGK4705.34000 MXN
2000 PGK9410.68000 MXN
5000 PGK23526.70000 MXN
10000 PGK47053.40000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Papua New Guinean Kina
1 MXN0.21252 PGK
5 MXN1.06262 PGK
10 MXN2.12525 PGK
20 MXN4.25050 PGK
50 MXN10.62625 PGK
100 MXN21.25250 PGK
250 MXN53.13125 PGK
500 MXN106.26250 PGK
1000 MXN212.52500 PGK
2000 MXN425.05000 PGK
5000 MXN1062.62500 PGK
10000 MXN2125.25000 PGK