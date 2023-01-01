1 بيزو مكسيكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MXN إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٠٫٢١ pgk

1.00000 MXN = 0.21490 PGK

Mid-market exchange rate at 15:01
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.929651.357483.42770.7975750.87831.517684.91105
1 EUR1.075711.4601689.74320.8580.944951.632575.28282
1 CAD0.7367030.684859161.46140.5875760.6470461.118083.61798
1 INR0.01198640.01114290.016270410.009560080.01052770.01819160.0588659

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Papua New Guinean Kina
1 MXN0.21490 PGK
5 MXN1.07449 PGK
10 MXN2.14898 PGK
20 MXN4.29796 PGK
50 MXN10.74490 PGK
100 MXN21.48980 PGK
250 MXN53.72450 PGK
500 MXN107.44900 PGK
1000 MXN214.89800 PGK
2000 MXN429.79600 PGK
5000 MXN1074.49000 PGK
10000 MXN2148.98000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mexican Peso
1 PGK4.65337 MXN
5 PGK23.26685 MXN
10 PGK46.53370 MXN
20 PGK93.06740 MXN
50 PGK232.66850 MXN
100 PGK465.33700 MXN
250 PGK1163.34250 MXN
500 PGK2326.68500 MXN
1000 PGK4653.37000 MXN
2000 PGK9306.74000 MXN
5000 PGK23266.85000 MXN
10000 PGK46533.70000 MXN