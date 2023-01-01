كواشا ملاوية إلى فرنك سويسري

تحويل MWK إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٠٣ xpf

1.00000 MWK = 0.10346 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:48 UTC
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MWK إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661730.9645518.3691
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915761.11221.1773
1USD0.937850.813504183.1271.34781.558480.904617.2278
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874820.01088210.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / فرنك الـ CFP
1 MWK0.10346 XPF
5 MWK0.51729 XPF
10 MWK1.03458 XPF
20 MWK2.06916 XPF
50 MWK5.17290 XPF
100 MWK10.34580 XPF
250 MWK25.86450 XPF
500 MWK51.72900 XPF
1000 MWK103.45800 XPF
2000 MWK206.91600 XPF
5000 MWK517.29000 XPF
10000 MWK1034.58000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Malawian Kwacha
1 XPF9.66574 MWK
5 XPF48.32870 MWK
10 XPF96.65740 MWK
20 XPF193.31480 MWK
50 XPF483.28700 MWK
100 XPF966.57400 MWK
250 XPF2416.43500 MWK
500 XPF4832.87000 MWK
1000 XPF9665.74000 MWK
2000 XPF19331.48000 MWK
5000 XPF48328.70000 MWK
10000 XPF96657.40000 MWK