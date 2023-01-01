كواشا ملاوية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MWK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٢٢٬٤٥٦ vnd

1.00000 MWK = 22.45580 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661730.9645518.3691
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915761.11221.1773
1USD0.937850.813504183.1271.34781.558480.904617.2278
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874820.01088210.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Vietnamese Dong
1 MWK22.45580 VND
5 MWK112.27900 VND
10 MWK224.55800 VND
20 MWK449.11600 VND
50 MWK1122.79000 VND
100 MWK2245.58000 VND
250 MWK5613.95000 VND
500 MWK11227.90000 VND
1000 MWK22455.80000 VND
2000 MWK44911.60000 VND
5000 MWK112279.00000 VND
10000 MWK224558.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Malawian Kwacha
1 VND0.04453 MWK
5 VND0.22266 MWK
10 VND0.44532 MWK
20 VND0.89064 MWK
50 VND2.22660 MWK
100 VND4.45320 MWK
250 VND11.13300 MWK
500 VND22.26600 MWK
1000 VND44.53200 MWK
2000 VND89.06400 MWK
5000 VND222.66000 MWK
10000 VND445.32000 MWK