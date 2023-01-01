كواشا ملاوية إلى ليرة لبنانية

تحويل MWK إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٣٬٨٧٥ lbp

1.00000 MWK = 13.87500 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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MWK إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436881.661340.9646518.3674
1GBP1.1529411.22935102.1921.656671.915471.1121821.177
1USD0.937850.813438183.1271.34761.558120.904717.2262
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621130.01874380.01088330.207227

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه لبناني
1 MWK13.87500 LBP
5 MWK69.37500 LBP
10 MWK138.75000 LBP
20 MWK277.50000 LBP
50 MWK693.75000 LBP
100 MWK1387.50000 LBP
250 MWK3468.75000 LBP
500 MWK6937.50000 LBP
1000 MWK13875.00000 LBP
2000 MWK27750.00000 LBP
5000 MWK69375.00000 LBP
10000 MWK138750.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Malawian Kwacha
1 LBP0.07207 MWK
5 LBP0.36036 MWK
10 LBP0.72072 MWK
20 LBP1.44144 MWK
50 LBP3.60359 MWK
100 LBP7.20719 MWK
250 LBP18.01797 MWK
500 LBP36.03595 MWK
1000 LBP72.07190 MWK
2000 LBP144.14380 MWK
5000 LBP360.35950 MWK
10000 LBP720.71900 MWK