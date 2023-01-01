روفيا مالديفية إلى روبل روسي

تحويل MVR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٦٬١٥٧٫٨٣ rub

1.00000 MVR = 6.15783 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.436961.661370.9644518.3711
1GBP1.152811.22935102.1921.656611.915321.1118221.1792
1USD0.937750.813438183.1271.347551.5580.9044517.228
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621070.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبل الروسي
1 MVR6.15783 RUB
5 MVR30.78915 RUB
10 MVR61.57830 RUB
20 MVR123.15660 RUB
50 MVR307.89150 RUB
100 MVR615.78300 RUB
250 MVR1539.45750 RUB
500 MVR3078.91500 RUB
1000 MVR6157.83000 RUB
2000 MVR12315.66000 RUB
5000 MVR30789.15000 RUB
10000 MVR61578.30000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / روفيا جزر المالديف
1 RUB0.16240 MVR
5 RUB0.81198 MVR
10 RUB1.62395 MVR
20 RUB3.24790 MVR
50 RUB8.11975 MVR
100 RUB16.23950 MVR
250 RUB40.59875 MVR
500 RUB81.19750 MVR
1000 RUB162.39500 MVR
2000 RUB324.79000 MVR
5000 RUB811.97500 MVR
10000 RUB1623.95000 MVR