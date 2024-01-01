ألف روفيا مالديفية إلى روبل روسي

تحويل MVR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
5,954.57 rub

1.00000 MVR = 5.95457 RUB

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الروبل الروسي
1 MVR5.95457 RUB
5 MVR29.77285 RUB
10 MVR59.54570 RUB
20 MVR119.09140 RUB
50 MVR297.72850 RUB
100 MVR595.45700 RUB
250 MVR1488.64250 RUB
500 MVR2977.28500 RUB
1000 MVR5954.57000 RUB
2000 MVR11909.14000 RUB
5000 MVR29772.85000 RUB
10000 MVR59545.70000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / روفيا جزر المالديف
1 RUB0.16794 MVR
5 RUB0.83969 MVR
10 RUB1.67938 MVR
20 RUB3.35876 MVR
50 RUB8.39690 MVR
100 RUB16.79380 MVR
250 RUB41.98450 MVR
500 RUB83.96900 MVR
1000 RUB167.93800 MVR
2000 RUB335.87600 MVR
5000 RUB839.69000 MVR
10000 RUB1679.38000 MVR