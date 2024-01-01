Maldivler rufiyaasından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MVR → RUB çevirin

1.000 mvr
6.068,38 rub

1.00000 MVR = 6.06838 RUB

13:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96140.929151.534571.352050.7960283.01911.34595
1 ZAR0.052738910.0490.08093110.07130540.04198114.378320.0709837
1 EUR1.076320.408211.651651.455210.85672589.35351.44865
1 AUD0.6516512.35620.60545410.8810630.51872654.09940.877088

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Maldivler rufiyaasından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Rus Rublesi
1 MVR6.06838 RUB
5 MVR30.34190 RUB
10 MVR60.68380 RUB
20 MVR121.36760 RUB
50 MVR303.41900 RUB
100 MVR606.83800 RUB
250 MVR1517.09500 RUB
500 MVR3034.19000 RUB
1000 MVR6068.38000 RUB
2000 MVR12136.76000 RUB
5000 MVR30341.90000 RUB
10000 MVR60683.80000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Maldivler Rufiyaası
1 RUB0.16479 MVR
5 RUB0.82394 MVR
10 RUB1.64789 MVR
20 RUB3.29578 MVR
50 RUB8.23945 MVR
100 RUB16.47890 MVR
250 RUB41.19725 MVR
500 RUB82.39450 MVR
1000 RUB164.78900 MVR
2000 RUB329.57800 MVR
5000 RUB823.94500 MVR
10000 RUB1647.89000 MVR