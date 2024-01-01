bin Rus rublesinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile RUB → MVR çevirin

1.000 rub
179,99 mvr

1,000руб RUB = 0,1800MVR MVR

20:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RUB → MVR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RUB → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18120,1822
Düşük0,17100,1643
Ortalama0,17450,1724
Değişim3.30%8.48%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RUB → MVR istatistikleri

RUB → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1812, en düşük 0,1710 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1745 oldu. RUB → MVR kurundaki değişiklik 3.30 değerindeydi.

RUB → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1822, en düşük 0,1643 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1724 oldu. RUB → MVR kurundaki değişiklik 8.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,738
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,374
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Maldivler Rufiyaası
1 RUB0,17999 MVR
5 RUB0,89996 MVR
10 RUB1,79992 MVR
20 RUB3,59984 MVR
50 RUB8,99960 MVR
100 RUB17,99920 MVR
250 RUB44,99800 MVR
500 RUB89,99600 MVR
1000 RUB179,99200 MVR
2000 RUB359,98400 MVR
5000 RUB899,96000 MVR
10000 RUB1.799,92000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Rus Rublesi
1 MVR5,55581 RUB
5 MVR27,77905 RUB
10 MVR55,55810 RUB
20 MVR111,11620 RUB
50 MVR277,79050 RUB
100 MVR555,58100 RUB
250 MVR1.388,95250 RUB
500 MVR2.777,90500 RUB
1000 MVR5.555,81000 RUB
2000 MVR11.111,62000 RUB
5000 MVR27.779,05000 RUB
10000 MVR55.558,10000 RUB