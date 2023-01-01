روبية موريشية إلى دولار تايواني جديد

تحويل MUR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
720.11 twd

1.00000 MUR = 0.72011 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MUR إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار تايواني جديد
1 MUR0.72011 TWD
5 MUR3.60056 TWD
10 MUR7.20112 TWD
20 MUR14.40224 TWD
50 MUR36.00560 TWD
100 MUR72.01120 TWD
250 MUR180.02800 TWD
500 MUR360.05600 TWD
1000 MUR720.11200 TWD
2000 MUR1440.22400 TWD
5000 MUR3600.56000 TWD
10000 MUR7201.12000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritian Rupee
1 TWD1.38867 MUR
5 TWD6.94335 MUR
10 TWD13.88670 MUR
20 TWD27.77340 MUR
50 TWD69.43350 MUR
100 TWD138.86700 MUR
250 TWD347.16750 MUR
500 TWD694.33500 MUR
1000 TWD1388.67000 MUR
2000 TWD2777.34000 MUR
5000 TWD6943.35000 MUR
10000 TWD13886.70000 MUR