2,000 دولار تايواني جديد إلى روبية موريشية

تحويل TWD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 twd
2,873.10 mur

1.000 TWD = 1.437 MUR

Mid-market exchange rate at 20:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٢٠٫٧٨٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٧٫٨٢٤١٤٧٫٦٨٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٦٥٫٨٧٢١١٠٫٨٥٤٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠١١٨٨٫٩٤٨١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٩١٠٩٫٤٦١٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritian Rupee
1 TWD١٫٤٣٦٥٥ MUR
5 TWD٧٫١٨٢٧٥ MUR
10 TWD١٤٫٣٦٥٥٠ MUR
20 TWD٢٨٫٧٣١٠٠ MUR
50 TWD٧١٫٨٢٧٥٠ MUR
100 TWD١٤٣٫٦٥٥٠٠ MUR
250 TWD٣٥٩٫١٣٧٥٠ MUR
500 TWD٧١٨٫٢٧٥٠٠ MUR
1000 TWD١٬٤٣٦٫٥٥٠٠٠ MUR
2000 TWD٢٬٨٧٣٫١٠٠٠٠ MUR
5000 TWD٧٬١٨٢٫٧٥٠٠٠ MUR
10000 TWD١٤٬٣٦٥٫٥٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار تايواني جديد
1 MUR٠٫٦٩٦١٢ TWD
5 MUR٣٫٤٨٠٥٨ TWD
10 MUR٦٫٩٦١١٥ TWD
20 MUR١٣٫٩٢٢٣٠ TWD
50 MUR٣٤٫٨٠٥٧٥ TWD
100 MUR٦٩٫٦١١٥٠ TWD
250 MUR١٧٤٫٠٢٨٧٥ TWD
500 MUR٣٤٨٫٠٥٧٥٠ TWD
1000 MUR٦٩٦٫١١٥٠٠ TWD
2000 MUR١٬٣٩٢٫٢٣٠٠٠ TWD
5000 MUR٣٬٤٨٠٫٥٧٥٠٠ TWD
10000 MUR٦٬٩٦١٫١٥٠٠٠ TWD