1 روبية موريشية إلى دولار تايواني جديد

تحويل MUR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.68 twd

1.00000 MUR = 0.68212 TWD

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار تايواني جديد
1 MUR0.68212 TWD
5 MUR3.41060 TWD
10 MUR6.82120 TWD
20 MUR13.64240 TWD
50 MUR34.10600 TWD
100 MUR68.21200 TWD
250 MUR170.53000 TWD
500 MUR341.06000 TWD
1000 MUR682.12000 TWD
2000 MUR1364.24000 TWD
5000 MUR3410.60000 TWD
10000 MUR6821.20000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritian Rupee
1 TWD1.46602 MUR
5 TWD7.33010 MUR
10 TWD14.66020 MUR
20 TWD29.32040 MUR
50 TWD73.30100 MUR
100 TWD146.60200 MUR
250 TWD366.50500 MUR
500 TWD733.01000 MUR
1000 TWD1466.02000 MUR
2000 TWD2932.04000 MUR
5000 TWD7330.10000 MUR
10000 TWD14660.20000 MUR