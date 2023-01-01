روبية موريشية إلى ساماني طاجيكي

تحويل MUR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٤٦٫٠٣ tjs

1.00000 MUR = 0.24602 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tajikistani Somoni
1 MUR0.24602 TJS
5 MUR1.23012 TJS
10 MUR2.46025 TJS
20 MUR4.92050 TJS
50 MUR12.30125 TJS
100 MUR24.60250 TJS
250 MUR61.50625 TJS
500 MUR123.01250 TJS
1000 MUR246.02500 TJS
2000 MUR492.05000 TJS
5000 MUR1230.12500 TJS
10000 MUR2460.25000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Mauritian Rupee
1 TJS4.06463 MUR
5 TJS20.32315 MUR
10 TJS40.64630 MUR
20 TJS81.29260 MUR
50 TJS203.23150 MUR
100 TJS406.46300 MUR
250 TJS1016.15750 MUR
500 TJS2032.31500 MUR
1000 TJS4064.63000 MUR
2000 TJS8129.26000 MUR
5000 TJS20323.15000 MUR
10000 TJS40646.30000 MUR