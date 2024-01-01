Mauritius rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile MUR → TJS çevirin

1.000 mur
238,16 tjs

1.00000 MUR = 0.23816 TJS

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7961150.929251.534818.96661.35251.3456583.0419
1 GBP1.256111.167251.9278623.82391.698881.69027104.309
1 EUR1.076150.85671511.6516820.41091.455491.4481289.3655
1 AUD0.651550.5187090.605445112.35770.8812210.87675854.1059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Tacikistan Somonu
1 MUR0.23816 TJS
5 MUR1.19079 TJS
10 MUR2.38158 TJS
20 MUR4.76316 TJS
50 MUR11.90790 TJS
100 MUR23.81580 TJS
250 MUR59.53950 TJS
500 MUR119.07900 TJS
1000 MUR238.15800 TJS
2000 MUR476.31600 TJS
5000 MUR1190.79000 TJS
10000 MUR2381.58000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Mauritius Rupisi
1 TJS4.19889 MUR
5 TJS20.99445 MUR
10 TJS41.98890 MUR
20 TJS83.97780 MUR
50 TJS209.94450 MUR
100 TJS419.88900 MUR
250 TJS1049.72250 MUR
500 TJS2099.44500 MUR
1000 TJS4198.89000 MUR
2000 TJS8397.78000 MUR
5000 TJS20994.45000 MUR
10000 TJS41988.90000 MUR