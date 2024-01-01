20 روبية موريشية إلى ساماني طاجيكي

تحويل MUR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
4.72 tjs

1.00000 MUR = 0.23623 TJS

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tajikistani Somoni
1 MUR0.23623 TJS
5 MUR1.18114 TJS
10 MUR2.36229 TJS
20 MUR4.72458 TJS
50 MUR11.81145 TJS
100 MUR23.62290 TJS
250 MUR59.05725 TJS
500 MUR118.11450 TJS
1000 MUR236.22900 TJS
2000 MUR472.45800 TJS
5000 MUR1181.14500 TJS
10000 MUR2362.29000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Mauritian Rupee
1 TJS4.23317 MUR
5 TJS21.16585 MUR
10 TJS42.33170 MUR
20 TJS84.66340 MUR
50 TJS211.65850 MUR
100 TJS423.31700 MUR
250 TJS1058.29250 MUR
500 TJS2116.58500 MUR
1000 TJS4233.17000 MUR
2000 TJS8466.34000 MUR
5000 TJS21165.85000 MUR
10000 TJS42331.70000 MUR