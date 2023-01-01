روبية موريشية إلى غواراني باراغواي

تحويل MUR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٦٢٬٩٨٥ pyg

1.00000 MUR = 162.98500 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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MUR إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

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MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / غواراني باراغواي
1 MUR162.98500 PYG
5 MUR814.92500 PYG
10 MUR1629.85000 PYG
20 MUR3259.70000 PYG
50 MUR8149.25000 PYG
100 MUR16298.50000 PYG
250 MUR40746.25000 PYG
500 MUR81492.50000 PYG
1000 MUR162985.00000 PYG
2000 MUR325970.00000 PYG
5000 MUR814925.00000 PYG
10000 MUR1629850.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Mauritian Rupee
1 PYG0.00614 MUR
5 PYG0.03068 MUR
10 PYG0.06136 MUR
20 PYG0.12271 MUR
50 PYG0.30678 MUR
100 PYG0.61355 MUR
250 PYG1.53388 MUR
500 PYG3.06777 MUR
1000 PYG6.13553 MUR
2000 PYG12.27106 MUR
5000 PYG30.67765 MUR
10000 PYG61.35530 MUR