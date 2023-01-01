روبية موريشية إلى سول بيروفي

تحويل MUR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
83.78 pen

1.00000 MUR = 0.08378 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 MUR0.08378 PEN
5 MUR0.41891 PEN
10 MUR0.83783 PEN
20 MUR1.67566 PEN
50 MUR4.18914 PEN
100 MUR8.37828 PEN
250 MUR20.94570 PEN
500 MUR41.89140 PEN
1000 MUR83.78280 PEN
2000 MUR167.56560 PEN
5000 MUR418.91400 PEN
10000 MUR837.82800 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mauritian Rupee
1 PEN11.93560 MUR
5 PEN59.67800 MUR
10 PEN119.35600 MUR
20 PEN238.71200 MUR
50 PEN596.78000 MUR
100 PEN1193.56000 MUR
250 PEN2983.90000 MUR
500 PEN5967.80000 MUR
1000 PEN11935.60000 MUR
2000 PEN23871.20000 MUR
5000 PEN59678.00000 MUR
10000 PEN119356.00000 MUR