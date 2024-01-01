10 روبية موريشية إلى سول بيروفي

تحويل MUR إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
0.81 pen

1.00000 MUR = 0.08135 PEN

Mid-market exchange rate at 21:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 MUR0.08135 PEN
5 MUR0.40674 PEN
10 MUR0.81347 PEN
20 MUR1.62694 PEN
50 MUR4.06736 PEN
100 MUR8.13472 PEN
250 MUR20.33680 PEN
500 MUR40.67360 PEN
1000 MUR81.34720 PEN
2000 MUR162.69440 PEN
5000 MUR406.73600 PEN
10000 MUR813.47200 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mauritian Rupee
1 PEN12.29300 MUR
5 PEN61.46500 MUR
10 PEN122.93000 MUR
20 PEN245.86000 MUR
50 PEN614.65000 MUR
100 PEN1229.30000 MUR
250 PEN3073.25000 MUR
500 PEN6146.50000 MUR
1000 PEN12293.00000 MUR
2000 PEN24586.00000 MUR
5000 PEN61465.00000 MUR
10000 PEN122930.00000 MUR