20 سول بيروفي إلى روبية موريشية

تحويل PEN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pen
٢٣٦٫٠٢ mur

1.00000 PEN = 11.80080 MUR

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.0726589.19081.465291.647950.9643518.7274
1GBP1.1537411.23755102.9021.690561.901291.112621.6064
1USD0.932250.808048183.151.366051.536330.89917.459
1INR0.01121190.009717960.012026510.01642870.01847670.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mauritian Rupee
1 PEN11.80080 MUR
5 PEN59.00400 MUR
10 PEN118.00800 MUR
20 PEN236.01600 MUR
50 PEN590.04000 MUR
100 PEN1180.08000 MUR
250 PEN2950.20000 MUR
500 PEN5900.40000 MUR
1000 PEN11800.80000 MUR
2000 PEN23601.60000 MUR
5000 PEN59004.00000 MUR
10000 PEN118008.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Peruvian Nuevo Sol
1 MUR0.08474 PEN
5 MUR0.42370 PEN
10 MUR0.84740 PEN
20 MUR1.69480 PEN
50 MUR4.23700 PEN
100 MUR8.47401 PEN
250 MUR21.18502 PEN
500 MUR42.37005 PEN
1000 MUR84.74010 PEN
2000 MUR169.48020 PEN
5000 MUR423.70050 PEN
10000 MUR847.40100 PEN