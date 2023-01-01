روبية موريشية إلى دولار ناميبي

تحويل MUR إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤٢٤٫٤٧ nad

1.00000 MUR = 0.42447 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى AUD

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Namibian Dollar
1 MUR0.42447 NAD
5 MUR2.12234 NAD
10 MUR4.24468 NAD
20 MUR8.48936 NAD
50 MUR21.22340 NAD
100 MUR42.44680 NAD
250 MUR106.11700 NAD
500 MUR212.23400 NAD
1000 MUR424.46800 NAD
2000 MUR848.93600 NAD
5000 MUR2122.34000 NAD
10000 MUR4244.68000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Mauritian Rupee
1 NAD2.35589 MUR
5 NAD11.77945 MUR
10 NAD23.55890 MUR
20 NAD47.11780 MUR
50 NAD117.79450 MUR
100 NAD235.58900 MUR
250 NAD588.97250 MUR
500 NAD1177.94500 MUR
1000 NAD2355.89000 MUR
2000 NAD4711.78000 MUR
5000 NAD11779.45000 MUR
10000 NAD23558.90000 MUR