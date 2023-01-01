روبية موريشية إلى سيدي غاني

تحويل MUR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
250.84 ghs

1.00000 MUR = 0.25084 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:8 UTC
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MUR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Ghanaian Cedi
1 MUR0.25084 GHS
5 MUR1.25420 GHS
10 MUR2.50840 GHS
20 MUR5.01680 GHS
50 MUR12.54200 GHS
100 MUR25.08400 GHS
250 MUR62.71000 GHS
500 MUR125.42000 GHS
1000 MUR250.84000 GHS
2000 MUR501.68000 GHS
5000 MUR1254.20000 GHS
10000 MUR2508.40000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritian Rupee
1 GHS3.98661 MUR
5 GHS19.93305 MUR
10 GHS39.86610 MUR
20 GHS79.73220 MUR
50 GHS199.33050 MUR
100 GHS398.66100 MUR
250 GHS996.65250 MUR
500 GHS1993.30500 MUR
1000 GHS3986.61000 MUR
2000 GHS7973.22000 MUR
5000 GHS19933.05000 MUR
10000 GHS39866.10000 MUR