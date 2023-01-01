باتاكا ماكاوية إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MOP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
76463 xof

1.00000 MOP = 76.46260 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MOP76.46260 XOF
5 MOP382.31300 XOF
10 MOP764.62600 XOF
20 MOP1529.25200 XOF
50 MOP3823.13000 XOF
100 MOP7646.26000 XOF
250 MOP19115.65000 XOF
500 MOP38231.30000 XOF
1000 MOP76462.60000 XOF
2000 MOP152925.20000 XOF
5000 MOP382313.00000 XOF
10000 MOP764626.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Macanese Pataca
1 XOF0.01308 MOP
5 XOF0.06539 MOP
10 XOF0.13078 MOP
20 XOF0.26157 MOP
50 XOF0.65391 MOP
100 XOF1.30783 MOP
250 XOF3.26957 MOP
500 XOF6.53915 MOP
1000 XOF13.07830 MOP
2000 XOF26.15660 MOP
5000 XOF65.39150 MOP
10000 XOF130.78300 MOP