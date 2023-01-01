10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل XOF إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10000 xof
131.30 mop

1.00000 XOF = 0.01313 MOP

Mid-market exchange rate at 00:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.0852590.27761.484731.666670.9628518.7741
1 GBP1.1444311.2421103.3251.699321.907551.1019121.4875
1 USD0.921450.805088183.1861.36811.535740.887217.2993
1 INR0.01107690.009678170.012021310.01644630.01846160.01066530.207959

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Macanese Pataca
1 XOF0.01313 MOP
5 XOF0.06565 MOP
10 XOF0.13130 MOP
20 XOF0.26260 MOP
50 XOF0.65651 MOP
100 XOF1.31302 MOP
250 XOF3.28255 MOP
500 XOF6.56510 MOP
1000 XOF13.13020 MOP
2000 XOF26.26040 MOP
5000 XOF65.65100 MOP
10000 XOF131.30200 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MOP76.16060 XOF
5 MOP380.80300 XOF
10 MOP761.60600 XOF
20 MOP1523.21200 XOF
50 MOP3808.03000 XOF
100 MOP7616.06000 XOF
250 MOP19040.15000 XOF
500 MOP38080.30000 XOF
1000 MOP76160.60000 XOF
2000 MOP152321.20000 XOF
5000 MOP380803.00000 XOF
10000 MOP761606.00000 XOF