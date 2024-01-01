500 باتاكا ماكاوية إلى ريال قطري

تحويل MOP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

500 mop
225.97 qar

1.00000 MOP = 0.45194 QAR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال القطري
1 MOP0.45194 QAR
5 MOP2.25970 QAR
10 MOP4.51941 QAR
20 MOP9.03882 QAR
50 MOP22.59705 QAR
100 MOP45.19410 QAR
250 MOP112.98525 QAR
500 MOP225.97050 QAR
1000 MOP451.94100 QAR
2000 MOP903.88200 QAR
5000 MOP2259.70500 QAR
10000 MOP4519.41000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Macanese Pataca
1 QAR2.21268 MOP
5 QAR11.06340 MOP
10 QAR22.12680 MOP
20 QAR44.25360 MOP
50 QAR110.63400 MOP
100 QAR221.26800 MOP
250 QAR553.17000 MOP
500 QAR1106.34000 MOP
1000 QAR2212.68000 MOP
2000 QAR4425.36000 MOP
5000 QAR11063.40000 MOP
10000 QAR22126.80000 MOP