10 آلاف ريال قطري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل QAR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10000 qar
22113.10 mop

1.00000 QAR = 2.21131 MOP

Mid-market exchange rate at 12:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86511.0751589.44951.466991.652040.9647518.7581
1GBP1.1559411.2428103.3971.695741.909651.1151921.6831
1USD0.93010.804635183.19721.364451.536570.897317.447
1INR0.01117950.009671420.012019610.01640020.0184690.01078520.209707

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Macanese Pataca
1 QAR2.21131 MOP
5 QAR11.05655 MOP
10 QAR22.11310 MOP
20 QAR44.22620 MOP
50 QAR110.56550 MOP
100 QAR221.13100 MOP
250 QAR552.82750 MOP
500 QAR1105.65500 MOP
1000 QAR2211.31000 MOP
2000 QAR4422.62000 MOP
5000 QAR11056.55000 MOP
10000 QAR22113.10000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال القطري
1 MOP0.45222 QAR
5 MOP2.26110 QAR
10 MOP4.52220 QAR
20 MOP9.04440 QAR
50 MOP22.61100 QAR
100 MOP45.22200 QAR
250 MOP113.05500 QAR
500 MOP226.11000 QAR
1000 MOP452.22000 QAR
2000 MOP904.44000 QAR
5000 MOP2261.10000 QAR
10000 MOP4522.20000 QAR