2000 باتاكا ماكاوية إلى ين ياباني

تحويل MOP إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mop
37,236 jpy

1.00000 MOP = 18.61780 JPY

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Macanese Pataca / ين ياباني
1 MOP18.61780 JPY
5 MOP93.08900 JPY
10 MOP186.17800 JPY
20 MOP372.35600 JPY
50 MOP930.89000 JPY
100 MOP1861.78000 JPY
250 MOP4654.45000 JPY
500 MOP9308.90000 JPY
1000 MOP18617.80000 JPY
2000 MOP37235.60000 JPY
5000 MOP93089.00000 JPY
10000 MOP186178.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Macanese Pataca
100 JPY5.37122 MOP
1000 JPY53.71220 MOP
1500 JPY80.56830 MOP
2000 JPY107.42440 MOP
3000 JPY161.13660 MOP
5000 JPY268.56100 MOP
5400 JPY290.04588 MOP
10000 JPY537.12200 MOP
15000 JPY805.68300 MOP
20000 JPY1074.24400 MOP
25000 JPY1342.80500 MOP
30000 JPY1611.36600 MOP