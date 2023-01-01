100 ين ياباني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل JPY إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٥٫٣٨ mop

1.00000 JPY = 0.05381 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 00:15
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JPY إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 MOP → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.058588.02491.45111.675770.945719.2918
1GBP1.148511.21575101.1021.666671.924721.0861422.1578
1USD0.944750.822538183.161.37091.583160.893218.2256
1INR0.01136040.009891020.01202510.01648510.01903750.01074070.219163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / Macanese Pataca
100 JPY5.38089 MOP
1000 JPY53.80890 MOP
1500 JPY80.71335 MOP
2000 JPY107.61780 MOP
3000 JPY161.42670 MOP
5000 JPY269.04450 MOP
5400 JPY290.56806 MOP
10000 JPY538.08900 MOP
15000 JPY807.13350 MOP
20000 JPY1076.17800 MOP
25000 JPY1345.22250 MOP
30000 JPY1614.26700 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / ين ياباني
1 MOP18.58430 JPY
5 MOP92.92150 JPY
10 MOP185.84300 JPY
20 MOP371.68600 JPY
50 MOP929.21500 JPY
100 MOP1858.43000 JPY
250 MOP4646.07500 JPY
500 MOP9292.15000 JPY
1000 MOP18584.30000 JPY
2000 MOP37168.60000 JPY
5000 MOP92921.50000 JPY
10000 MOP185843.00000 JPY