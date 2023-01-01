كيات ميانماري إلى روبية موريشية

تحويل MMK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
21.02 mur

1.00000 MMK = 0.02102 MUR

Mid-market exchange rate at 11:00
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.91291.5136618.65720.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604590.04318580.5323020.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704431.1116413.70190.5816365.25315
1 EUR1.095438.39381.4915511.6580620.43710.86757.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Mauritian Rupee
1 MMK0.02102 MUR
5 MMK0.10509 MUR
10 MMK0.21019 MUR
20 MMK0.42038 MUR
50 MMK1.05095 MUR
100 MMK2.10190 MUR
250 MMK5.25475 MUR
500 MMK10.50950 MUR
1000 MMK21.01900 MUR
2000 MMK42.03800 MUR
5000 MMK105.09500 MUR
10000 MMK210.19000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Myanma Kyat
1 MUR47.57590 MMK
5 MUR237.87950 MMK
10 MUR475.75900 MMK
20 MUR951.51800 MMK
50 MUR2378.79500 MMK
100 MUR4757.59000 MMK
250 MUR11893.97500 MMK
500 MUR23787.95000 MMK
1000 MUR47575.90000 MMK
2000 MUR95151.80000 MMK
5000 MUR237879.50000 MMK
10000 MUR475759.00000 MMK