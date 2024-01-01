10 آلاف روبية موريشية إلى كيات ميانماري

تحويل MUR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mur
453,769 mmk

1.00000 MUR = 45.37690 MMK

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Myanma Kyat
1 MUR45.37690 MMK
5 MUR226.88450 MMK
10 MUR453.76900 MMK
20 MUR907.53800 MMK
50 MUR2268.84500 MMK
100 MUR4537.69000 MMK
250 MUR11344.22500 MMK
500 MUR22688.45000 MMK
1000 MUR45376.90000 MMK
2000 MUR90753.80000 MMK
5000 MUR226884.50000 MMK
10000 MUR453769.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Mauritian Rupee
1 MMK0.02204 MUR
5 MMK0.11019 MUR
10 MMK0.22038 MUR
20 MMK0.44075 MUR
50 MMK1.10189 MUR
100 MMK2.20377 MUR
250 MMK5.50943 MUR
500 MMK11.01885 MUR
1000 MMK22.03770 MUR
2000 MMK44.07540 MUR
5000 MMK110.18850 MUR
10000 MMK220.37700 MUR