كيات ميانماري إلى ليو مولدوفي

تحويل MMK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mmk
٨٫٤٦ mdl

1.00000 MMK = 0.00846 MDL

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658140.9646518.8138
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911221.1118621.6854
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513660.880617.1745
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816360.0105670.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / مولدوفى Leu
1 MMK0.00846 MDL
5 MMK0.04231 MDL
10 MMK0.08462 MDL
20 MMK0.16924 MDL
50 MMK0.42309 MDL
100 MMK0.84619 MDL
250 MMK2.11547 MDL
500 MMK4.23095 MDL
1000 MMK8.46190 MDL
2000 MMK16.92380 MDL
5000 MMK42.30950 MDL
10000 MMK84.61900 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Myanma Kyat
1 MDL118.17700 MMK
5 MDL590.88500 MMK
10 MDL1181.77000 MMK
20 MDL2363.54000 MMK
50 MDL5908.85000 MMK
100 MDL11817.70000 MMK
250 MDL29544.25000 MMK
500 MDL59088.50000 MMK
1000 MDL118177.00000 MMK
2000 MDL236354.00000 MMK
5000 MDL590885.00000 MMK
10000 MDL1181770.00000 MMK