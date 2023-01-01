كيات ميانماري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MMK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
48.15 cve

1.00000 MMK = 0.04815 CVE

Mid-market exchange rate at 21:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095591.29351.49181.658340.964618.8139
1 GBP1.152611.26265105.2231.719411.911371.111821.6845
1 USD0.912850.791985183.3351.361751.513780.880517.1738
1 INR0.01095370.009503630.011999810.01634070.01816490.01056580.206081

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / اسكودو الرأس الأخضر
1 MMK0.04815 CVE
5 MMK0.24073 CVE
10 MMK0.48145 CVE
20 MMK0.96290 CVE
50 MMK2.40726 CVE
100 MMK4.81452 CVE
250 MMK12.03630 CVE
500 MMK24.07260 CVE
1000 MMK48.14520 CVE
2000 MMK96.29040 CVE
5000 MMK240.72600 CVE
10000 MMK481.45200 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Myanma Kyat
1 CVE20.77050 MMK
5 CVE103.85250 MMK
10 CVE207.70500 MMK
20 CVE415.41000 MMK
50 CVE1038.52500 MMK
100 CVE2077.05000 MMK
250 CVE5192.62500 MMK
500 CVE10385.25000 MMK
1000 CVE20770.50000 MMK
2000 CVE41541.00000 MMK
5000 CVE103852.50000 MMK
10000 CVE207705.00000 MMK