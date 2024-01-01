20 كيات ميانماري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MMK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

20 mmk
0.97 cve

1.00000 MMK = 0.04860 CVE

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / اسكودو الرأس الأخضر
1 MMK0.04860 CVE
5 MMK0.24299 CVE
10 MMK0.48597 CVE
20 MMK0.97194 CVE
50 MMK2.42986 CVE
100 MMK4.85972 CVE
250 MMK12.14930 CVE
500 MMK24.29860 CVE
1000 MMK48.59720 CVE
2000 MMK97.19440 CVE
5000 MMK242.98600 CVE
10000 MMK485.97200 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Myanma Kyat
1 CVE20.57730 MMK
5 CVE102.88650 MMK
10 CVE205.77300 MMK
20 CVE411.54600 MMK
50 CVE1028.86500 MMK
100 CVE2057.73000 MMK
250 CVE5144.32500 MMK
500 CVE10288.65000 MMK
1000 CVE20577.30000 MMK
2000 CVE41154.60000 MMK
5000 CVE102886.50000 MMK
10000 CVE205773.00000 MMK