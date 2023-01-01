دينار مقدوني إلى روبية باكستانية

تحويل MKD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
5053.98 pkr

1.00000 MKD = 5.05398 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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MKD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065888.59681.43671.66090.9640518.3664
1GBP1.1541311.23005102.251.658111.916861.1126421.1968
1USD0.938250.812975183.1271.3481.558360.9045517.2325
1INR0.01128710.009779920.012029810.01621620.01874670.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Pakistani Rupee
1 MKD5.05398 PKR
5 MKD25.26990 PKR
10 MKD50.53980 PKR
20 MKD101.07960 PKR
50 MKD252.69900 PKR
100 MKD505.39800 PKR
250 MKD1263.49500 PKR
500 MKD2526.99000 PKR
1000 MKD5053.98000 PKR
2000 MKD10107.96000 PKR
5000 MKD25269.90000 PKR
10000 MKD50539.80000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دينار مقدوني
1 PKR0.19786 MKD
5 PKR0.98932 MKD
10 PKR1.97864 MKD
20 PKR3.95728 MKD
50 PKR9.89320 MKD
100 PKR19.78640 MKD
250 PKR49.46600 MKD
500 PKR98.93200 MKD
1000 PKR197.86400 MKD
2000 PKR395.72800 MKD
5000 PKR989.32000 MKD
10000 PKR1978.64000 MKD