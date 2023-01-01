10 آلاف روبية باكستانية إلى دينار مقدوني

تحويل PKR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
٢٬٠٢٠٫٩٤ mkd

1.00000 PKR = 0.20209 MKD

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.1680.8078853.67291.364953.751628.4042
1EUR1.0736189.28920.86733.943231.465414.0277230.4947
1INR0.01202390.011199610.009713890.04416240.0164120.04510870.341528
1GBP1.23781.153102.94514.546321.689544.6437335.1587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دينار مقدوني
1 PKR0.20209 MKD
5 PKR1.01047 MKD
10 PKR2.02094 MKD
20 PKR4.04188 MKD
50 PKR10.10470 MKD
100 PKR20.20940 MKD
250 PKR50.52350 MKD
500 PKR101.04700 MKD
1000 PKR202.09400 MKD
2000 PKR404.18800 MKD
5000 PKR1010.47000 MKD
10000 PKR2020.94000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Pakistani Rupee
1 MKD4.94820 PKR
5 MKD24.74100 PKR
10 MKD49.48200 PKR
20 MKD98.96400 PKR
50 MKD247.41000 PKR
100 MKD494.82000 PKR
250 MKD1237.05000 PKR
500 MKD2474.10000 PKR
1000 MKD4948.20000 PKR
2000 MKD9896.40000 PKR
5000 MKD24741.00000 PKR
10000 MKD49482.00000 PKR