10,000 巴基斯坦卢比兑马其顿第纳尔

按实际汇率将 PKR 换算成 MKD

10,000 pkr
2,061.87 mkd

₨1.000 PKR = ден0.2062 MKD

16:23 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.07289.2711.4671.6480.97918.418
1 GBP1.16611.249104.0481.711.9211.14221.467
1 USD0.9330.801183.2951.3691.5380.91417.185
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将巴基斯坦卢比兑换成马其顿第纳尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择PKR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择MKD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示PKR兑MKD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 巴基斯坦卢比

PKR兑USD

PKR兑EUR

PKR兑INR

PKR兑GBP

PKR兑AED

PKR兑CAD

PKR兑SAR

PKR兑TRY

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
巴基斯坦卢比/马其顿第纳尔汇率
1 PKR0.20619 MKD
5 PKR1.03094 MKD
10 PKR2.06187 MKD
20 PKR4.12374 MKD
50 PKR10.30935 MKD
100 PKR20.61870 MKD
250 PKR51.54675 MKD
500 PKR103.09350 MKD
1000 PKR206.18700 MKD
2000 PKR412.37400 MKD
5000 PKR1,030.93500 MKD
10000 PKR2,061.87000 MKD
马其顿第纳尔/巴基斯坦卢比汇率
1 MKD4.84996 PKR
5 MKD24.24980 PKR
10 MKD48.49960 PKR
20 MKD96.99920 PKR
50 MKD242.49800 PKR
100 MKD484.99600 PKR
250 MKD1,212.49000 PKR
500 MKD2,424.98000 PKR
1000 MKD4,849.96000 PKR
2000 MKD9,699.92000 PKR
5000 MKD24,249.80000 PKR
10000 MKD48,499.60000 PKR