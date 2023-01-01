دينار مقدوني إلى دينار أردني

تحويل MKD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٢٫٢٤٦ jod

1.00000 MKD = 0.01225 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:53 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MKD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437561.661910.9644518.3779
1GBP1.1531411.22945102.1921.657671.916371.1121421.1918
1USD0.93790.813372183.121.34831.558720.9045517.2368
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622110.01875270.01088250.207372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

MKD إلى USD

MKD إلى ZAR

MKD إلى CAD

MKD إلى EUR

MKD إلى NZD

MKD إلى SGD

MKD إلى AUD

MKD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دينار مقدوني / الدينار الأردني
1 MKD0.01225 JOD
5 MKD0.06123 JOD
10 MKD0.12246 JOD
20 MKD0.24493 JOD
50 MKD0.61231 JOD
100 MKD1.22463 JOD
250 MKD3.06157 JOD
500 MKD6.12315 JOD
1000 MKD12.24630 JOD
2000 MKD24.49260 JOD
5000 MKD61.23150 JOD
10000 MKD122.46300 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دينار مقدوني
1 JOD81.65730 MKD
5 JOD408.28650 MKD
10 JOD816.57300 MKD
20 JOD1633.14600 MKD
50 JOD4082.86500 MKD
100 JOD8165.73000 MKD
250 JOD20414.32500 MKD
500 JOD40828.65000 MKD
1000 JOD81657.30000 MKD
2000 JOD163314.60000 MKD
5000 JOD408286.50000 MKD
10000 JOD816573.00000 MKD