ألف دينار أردني إلى دينار مقدوني
تحويل JOD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار مقدوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدينار الأردني / دينار مقدوني
|1 JOD
|82.10330 MKD
|5 JOD
|410.51650 MKD
|10 JOD
|821.03300 MKD
|20 JOD
|1642.06600 MKD
|50 JOD
|4105.16500 MKD
|100 JOD
|8210.33000 MKD
|250 JOD
|20525.82500 MKD
|500 JOD
|41051.65000 MKD
|1000 JOD
|82103.30000 MKD
|2000 JOD
|164206.60000 MKD
|5000 JOD
|410516.50000 MKD
|10000 JOD
|821033.00000 MKD