Makedonya dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MKD → JOD çevirin

1.000 mkd
12,357 jod

1.00000 MKD = 0.01236 JOD

12:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0738589.1681.454261.65220.9482218.3308
1 GBP1.168411.25465104.1811.699111.930381.107921.4171
1 USD0.931250.797035183.03581.354251.538580.8830517.0702
1 INR0.01121480.009598690.01204310.01630920.01852910.01063460.205576

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Makedonya dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ürdün Dinarı
1 MKD0.01236 JOD
5 MKD0.06178 JOD
10 MKD0.12357 JOD
20 MKD0.24714 JOD
50 MKD0.61784 JOD
100 MKD1.23568 JOD
250 MKD3.08920 JOD
500 MKD6.17840 JOD
1000 MKD12.35680 JOD
2000 MKD24.71360 JOD
5000 MKD61.78400 JOD
10000 MKD123.56800 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makedonya Dinarı
1 JOD80.92690 MKD
5 JOD404.63450 MKD
10 JOD809.26900 MKD
20 JOD1618.53800 MKD
50 JOD4046.34500 MKD
100 JOD8092.69000 MKD
250 JOD20231.72500 MKD
500 JOD40463.45000 MKD
1000 JOD80926.90000 MKD
2000 JOD161853.80000 MKD
5000 JOD404634.50000 MKD
10000 JOD809269.00000 MKD