100 Makedonya dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MKD → JOD çevirin

100 mkd
1,244 jod

1,000ден MKD = 0,01244JD JOD

19:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01260,0126
Düşük0,01240,0123
Ortalama0,01250,0124
Değişim0.60%0.49%
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1 MKD → JOD istatistikleri

MKD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0125 oldu. MKD → JOD kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

MKD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0123 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0124 oldu. MKD → JOD kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2811,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7211,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Ürdün Dinarı
1 MKD0,01244 JOD
5 MKD0,06219 JOD
10 MKD0,12438 JOD
20 MKD0,24876 JOD
50 MKD0,62189 JOD
100 MKD1,24378 JOD
250 MKD3,10945 JOD
500 MKD6,21890 JOD
1000 MKD12,43780 JOD
2000 MKD24,87560 JOD
5000 MKD62,18900 JOD
10000 MKD124,37800 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Makedonya Dinarı
1 JOD80,39990 MKD
5 JOD401,99950 MKD
10 JOD803,99900 MKD
20 JOD1.607,99800 MKD
50 JOD4.019,99500 MKD
100 JOD8.039,99000 MKD
250 JOD20.099,97500 MKD
500 JOD40.199,95000 MKD
1000 JOD80.399,90000 MKD
2000 JOD160.799,80000 MKD
5000 JOD401.999,50000 MKD
10000 JOD803.999,00000 MKD