ليو مولدوفي إلى روبية موريشية

تحويل MDL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٬٤٧٩٫٨٧ mur

1.00000 MDL = 2.47987 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3618
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1118121.176
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9045517.2282
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088250.207269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Mauritian Rupee
1 MDL2.47987 MUR
5 MDL12.39935 MUR
10 MDL24.79870 MUR
20 MDL49.59740 MUR
50 MDL123.99350 MUR
100 MDL247.98700 MUR
250 MDL619.96750 MUR
500 MDL1239.93500 MUR
1000 MDL2479.87000 MUR
2000 MDL4959.74000 MUR
5000 MDL12399.35000 MUR
10000 MDL24798.70000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / مولدوفى Leu
1 MUR0.40325 MDL
5 MUR2.01623 MDL
10 MUR4.03247 MDL
20 MUR8.06494 MDL
50 MUR20.16235 MDL
100 MUR40.32470 MDL
250 MUR100.81175 MDL
500 MUR201.62350 MDL
1000 MUR403.24700 MDL
2000 MUR806.49400 MDL
5000 MUR2016.23500 MDL
10000 MUR4032.47000 MDL