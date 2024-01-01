Moldova leyinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → MUR çevirin

1.000 mdl
2.558,98 mur

1.00000 MDL = 2.55898 MUR

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556051.0737589.16441.45381.65180.948118.3315
1 GBP1.1687611.25495104.2111.699141.930541.108121.425
1 USD0.931350.796844183.04021.353951.538340.8829517.0724
1 INR0.01121520.009595890.012042410.01630480.01852530.01063280.205592

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Moldova leyinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mauritius Rupisi
1 MDL2.55898 MUR
5 MDL12.79490 MUR
10 MDL25.58980 MUR
20 MDL51.17960 MUR
50 MDL127.94900 MUR
100 MDL255.89800 MUR
250 MDL639.74500 MUR
500 MDL1279.49000 MUR
1000 MDL2558.98000 MUR
2000 MDL5117.96000 MUR
5000 MDL12794.90000 MUR
10000 MDL25589.80000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Moldova Leyi
1 MUR0.39078 MDL
5 MUR1.95390 MDL
10 MUR3.90780 MDL
20 MUR7.81560 MDL
50 MUR19.53900 MDL
100 MUR39.07800 MDL
250 MUR97.69500 MDL
500 MUR195.39000 MDL
1000 MUR390.78000 MDL
2000 MUR781.56000 MDL
5000 MUR1953.90000 MDL
10000 MUR3907.80000 MDL